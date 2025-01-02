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МИД заявил, что остановка Киевом транзита газа РФ ослабила экономический потенциал Европы

МИД заявил, что остановка Киевом транзита газа РФ ослабила экономический потенциал Европы
Здание МИД РФ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Прекращение Украиной транзита российского газа ослабляет экономический потенциал Европы, негативно сказывается на уровне жизни европейцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном в четверг на сайте МИД.

По ее словам, "геополитическая подоплёка решения киевского режима лежит на поверхности. Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса - США".

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"Первой жертвой их хищнической стратегии уже стала крупнейшая европейская экономика - ФРГ, которая после подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" оказалась вынуждена закупать природный газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию целого ряда крупнейших и легендарных немецких производств. Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза", - указывается в комментарии.

"Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики", - подчеркнула Захарова.

Согласно комментарию, Киев отказался продлевать соглашения ПАО "Газпром" с компанией "Нафтогаз Украины" и с "Оператором газотранспортной системы Украины". Срок действия документов истек 1 января 2025 года. С того же дня был прекращен транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

Как говорится в комментарии, "подчеркнём - киевские власти приняли решение о прекращении прокачки голубого топлива из России для жителей европейских стран, несмотря на выполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств".

газ Европа Украина МИД РФ Мария Захарова Газпром Нафтогаз Украины
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