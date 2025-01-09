SpaceX проведет 14 января новый тестовый пуск лунной ракеты Starship

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Седьмой по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну, будет проведен 14 января по московскому времени, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в понедельник в 17:00 по времени Восточного побережья США (во вторник 01:00 по Москве).

Корабль в ходе полета, который продлится около часа, должен будет вывести на орбиту десять экспериментальных мини-аппаратов.

После одного витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль Starship вслед за сходом с орбиты будет затоплен в Индийском океане к северо-западу от Австралии. Тем временем многоразовый носитель Super Heavy должен будет совершить посадку обратно на стартовый комплекс, где он будет схвачен при приземлении рычагами системы Mechazilla.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета уже запускалась шесть раз. Четыре полета (в марте, июне, октябре и ноябре прошлого года) были успешными.