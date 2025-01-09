Поиск

SpaceX проведет 14 января новый тестовый пуск лунной ракеты Starship

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Седьмой по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну, будет проведен 14 января по московскому времени, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в понедельник в 17:00 по времени Восточного побережья США (во вторник 01:00 по Москве).

Корабль в ходе полета, который продлится около часа, должен будет вывести на орбиту десять экспериментальных мини-аппаратов.

После одного витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль Starship вслед за сходом с орбиты будет затоплен в Индийском океане к северо-западу от Австралии. Тем временем многоразовый носитель Super Heavy должен будет совершить посадку обратно на стартовый комплекс, где он будет схвачен при приземлении рычагами системы Mechazilla.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета уже запускалась шесть раз. Четыре полета (в марте, июне, октябре и ноябре прошлого года) были успешными.

NASA Starship SpaceX США Техас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Несколько десятков тысяч потребителей остались без газа в Приднестровье

Власти Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой

Власти Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой

Еврокомиссия не увидела риска пандемии метапневмовируса в Европе

"КазМунайГаз" по приглашению "ЛУКОЙЛа" обсуждает детали покупки НПЗ в Болгарии

В Абхазии ужесточают график отключений электричества

Мировые центробанки в ноябре закупили 53,4 т золота

Мировые центробанки в ноябре закупили 53,4 т золота

Что случилось этой ночью: среда, 8 января

Глава МИД Панамы исключил обсуждение суверенитета Панамского канала

Глава МИД Панамы исключил обсуждение суверенитета Панамского канала

Контактная группа по Украине обсудит возможность непрерывной поставки оружия

Контактная группа по Украине обсудит возможность непрерывной поставки оружия

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для "защиты свободного мира"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе168 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5666 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2083 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });