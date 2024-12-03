СМИ сообщили об обсуждении продажи акций SpaceX с оценкой компании в $350 млрд

Запуск космического корабля SpaceX Starship на юго-востоке штата Техас Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX обсуждает возможность продажи акций инсайдерами, исходя из оценки стоимости всей компании в $350 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Детали потенциальной транзакции могут измениться в зависимости от интересов как акционеров, так и покупателей, отмечают источники. В рамках сделки продать принадлежащие им бумаги смогут, в частности, сотрудники SpaceX и ранние инвесторы компании.

Еще в прошлом месяце СМИ сообщали, что такое размещение акций планируется из расчета стоимости SpaceX в $255 млрд. Ранее в этом году компания получила оценку в $210 млрд в рамках сделки по продаже акций инсайдерами.

Потенциальный рост оценки компании происходит на фоне углубления связей между Маском и избранным президентом США Дональдом Трампом. Акции другой компании Маска - Tesla Inc. - подорожали на 42% с момента президентских выборов в США 5 ноября.

С капитализацией в $350 млрд SpaceX станет самым дорогим частным стартапом в мире.