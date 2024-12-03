Поиск

СМИ сообщили об обсуждении продажи акций SpaceX с оценкой компании в $350 млрд

СМИ сообщили об обсуждении продажи акций SpaceX с оценкой компании в $350 млрд
Запуск космического корабля SpaceX Starship на юго-востоке штата Техас
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX обсуждает возможность продажи акций инсайдерами, исходя из оценки стоимости всей компании в $350 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Детали потенциальной транзакции могут измениться в зависимости от интересов как акционеров, так и покупателей, отмечают источники. В рамках сделки продать принадлежащие им бумаги смогут, в частности, сотрудники SpaceX и ранние инвесторы компании.

Еще в прошлом месяце СМИ сообщали, что такое размещение акций планируется из расчета стоимости SpaceX в $255 млрд. Ранее в этом году компания получила оценку в $210 млрд в рамках сделки по продаже акций инсайдерами.

Потенциальный рост оценки компании происходит на фоне углубления связей между Маском и избранным президентом США Дональдом Трампом. Акции другой компании Маска - Tesla Inc. - подорожали на 42% с момента президентских выборов в США 5 ноября.

С капитализацией в $350 млрд SpaceX станет самым дорогим частным стартапом в мире.

SpaceX США Дональд Трамп Илон Маск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Последствия засухи вызывают тревогу за будущий урожай в южных регионах РФ. Обзор

Последствия засухи вызывают тревогу за будущий урожай в южных регионах РФ. Обзор

Выходец из Rambler Group назначен креативным директором "Балтики"

Carlsberg продает "Балтику" ее топ-менеджменту

Carlsberg продает "Балтику" ее топ-менеджменту

Китай ввел запрет на экспорт в США галлия, германия и ряда других материалов

Заботкин отметил, что траектория инфляции идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ - 8,5%

"Почте России" грозит оборотный штраф за нарушение закона о защите конкуренции

"Почте России" грозит оборотный штраф за нарушение закона о защите конкуренции

"Яндекс" купил технологическую платформу Pruffme

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $71,92 за баррель

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $71,92 за баррель
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });