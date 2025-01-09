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Шеф Пентагона заявил о готовности военных помочь в борьбе с пожарами в Калифорнии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что принял меры с целью обеспечить готовность американских военных при необходимости помочь тушить пожары в Калифорнии, передает АР.

"Мы наготове, чтобы как можно скорее задействовать нужные средства. Я сделал так, чтобы наши войска (...) если прозвучит такой сигнал, могли выдвинуться и оказать содействие", - сказал он на пресс-конференции в Германии.

Он отметил, что Пентагон уже работает по этой теме с Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях и властями штата Калифорния. Остин добавил, что пока администрация штата делала немного запросов по вопросу оказания помощи, однако у Пентагона есть "намного больше возможностей".

Мэр Лос-Анджелеса Карин Брасс в связи с критикой реакции властей на пожары пообещала изучить проблему, но только после окончания чрезвычайной ситуации, передает CNN. По ее словам, первым делом нужно обеспечить безопасность граждан и имущества.

"Мы, безусловно, займемся анализом того, что сработало, а что нет, что нужно исправить, а кого привлечь к ответственности - орган власти, конкретное лицо и т.д.", - сказала Брасс.

Она отвергла обвинения в том, что к нынешней ситуации привело сокращение финансирования противопожарной службы Лос-Анджелеса.

Власти расследуют возможность того, что пожар в районе Санта-Моники начался из-за умышленного поджога.

Ранее президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате Калифорния в связи с лесными пожарами. Пожары начались во вторник, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Предписания об эвакуации получили до 180 тысяч человек в разных районах штата. Точное число погибших неизвестно. В пожарах, по предварительным оценкам, могли сгореть тысячи строений.

В пожарах сгорели виллы многих американских знаменитостей. Также стихия уничтожила до основания арендуемый в Малибу коттедж Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена.

По подсчетам банка JPMorgan Chase & Co, стихийное бедствие нанесло ущерба на $50 млрд. CNN уточняет, что еще 24 часа назад урон оценивали примерно в два раза меньшую сумму.

Пожары в Калифорнии

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JPMorgan Chase Калифорния Лос-Анджелес США Пентагон Ллойд Остин Карин Брасс
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