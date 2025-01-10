В Лос-Анджелесе жертвами пожаров стали не менее десяти человек

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В округе Лос-Анджелес число жертв лесных пожаров увеличилось до по меньшей мере десяти человек, сообщает CBS News.

Разрушены тысячи строений, еще более 60 тысяч находятся в зонах, которым угрожает огонь. Огонь охватил более 14 тысяч гектаров. Около 179 тысячам человек выданы приказы об эвакуации.

В округе серьезно пострадала система электроснабжения. По данным сайта PowerOutage.us, почти 270 тысяч клиентов в Калифорнии остаются без электричества.

Наиболее крупные пожары продолжаются в районе Пасифик-Палисейдс. В их тушении задействованы около 2,3 тысячи человек, которые, по данным на вечер 9 января, локализовали пламя лишь на 6%.

Огонь, охвативший район Алтадина к северу от Лос-Анджелеса, локализовать пока не удается. Пожар в районе Вудленд-Хиллз локализовали на 35%.

Тушение пожаров осложняется сильными порывами ветра. По прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать 112 км/ч.

Ранее крупный пожар разгорелся в районе Голливудских холмов, недалеко от Голливудского бульвара и голливудской "Аллеи славы". В четверг пожар локализовали, в связи с чем власти отменили предписание эвакуироваться из района Голливуд на северо-западе Лос-Анджелеса.

В связи с природными пожарами президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.