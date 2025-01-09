В Лос-Анджелесе отменили эвакуацию из района Голливуд из-за пожара

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В США отменили предписание с требованием эвакуироваться из района Голливуд на северо-западе Лос-Анджелеса, вблизи которого пылает сильный лесной пожар, заявила мэр города Карен Басс. Об этом сообщает CNN.

"В 7:30 по местному времени (18:30 по Москве) приказ на эвакуацию Голливуда был снят", - сообщила она и объяснила, что благодаря погоде пожарной авиации удалось добиться успехов в тушении очагов возгорания.

Ранее крупный пожар разгорелся в районе Голливудских холмов, недалеко от Голливудского бульвара и голливудской "Аллеи славы".

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии в связи с лесными пожарами. По последним данным, не менее пяти человек погибли и более 1 тысячи строений сгорели в районе Лос-Анджелеса.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна уточнял, что неизвестно, сколько человек стало жертвами пожаров. Начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули заявила журналистам, что счет строениям, уничтоженным огнем, идет на тысячи.

Пожары начались во вторник, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Предписания об эвакуации получили до 180 тысяч человек в разных районах штата.

Власти заявили, что в округе Лос-Анджелес серьезно пострадали канализация, электроснабжение и системы транспорта. Так, по данным AP, более 425 тысяч потребителей в штате остаются без электричества. Департамент Лос-Анджелеса по снабжению водой и электричеством отчитался о восстановлении электроснабжения для более чем 150 тысяч пользователей.

Распространение пожаров способствовали сильные ветры, порывы которых достигали 160 км/ч, прежде чем они начали спадать. 9 января, по оценкам метеорологов, скорость ветра доходит до отметки 96 км/ч и останется на том же уровне весь день. Власти также сообщили, что пожар, бушующий в районе Алтадина к северу от Лос-Анджелеса, до сих пор сдержать не удается. Вместе с тем число сотрудников экстренных служб, задействованных на тушении пожаров в южной Калифорнии, существенно возросло.