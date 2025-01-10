Поиск

JPMorgan удвоил оценку застрахованного ущерба от пожаров в Лос-Анджелесе

Аналитики банка полагают, что этот показатель может превысить $20 млрд

JPMorgan удвоил оценку застрахованного ущерба от пожаров в Лос-Анджелесе
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Объем застрахованного ущерба от пожаров в Лос-Анджелесе может превысить $20 млрд, а совокупный ущерб может составить $50 млрд, полагают аналитики банка JPMorgan Chase & Co.

Днем ранее они оценивали размер страховых выплат за уничтоженное в пожарах имущество в $10 млрд.

"Ожидания экономических потерь от пожаров удвоились по сравнению со вчерашней оценкой и составляют около $50 млрд, и мы полагаем, что убытки, подлежащие возмещению, могут превысить $20 млрд. Эта оценка может вырасти, если пожары не удастся сдержать", - цитирует заявление банка Financial Times.

Более 100 тыс. жителей Лос-Анджелеса были эвакуированы, огонь угрожает порядка 15 тыс. домов. В пожарах сгорели виллы многих американских знаменитостей.

Калифорния - один из самых дорогих рынков недвижимости в США. Кроме того, штат испытывает самую острую нехватку предложения жилья в стране, отметил Джей Любик из аналитической компании CoStar. Пожары могут привести к резкому росту цен на недвижимость в регионе, в том числе стоимость аренды может подскочить на 8-12%, полагает эксперт.

Ранее президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии в связи с лесными пожарами. По последним данным, погибли не менее пяти человек. Пожары начались во вторник, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Пожары в Калифорнии

13
JPMorgan Калифорния Лос-Анджелес США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 10 января

Япония значительно расширила список объектов антироссийских санкций

Япония значительно расширила список объектов антироссийских санкций

Трамп заявил, что встреча с Путиным уже в процессе организации

Трамп заявил, что встреча с Путиным уже в процессе организации
Обострение палестино-израильского конфликта

Байден обвинил ХАМАС в препятствовании достижению соглашения по Газе

Авиакомпании РФ в каникулы перевезли по России и за рубеж более 3 млн пассажиров

Авиакомпании РФ в каникулы перевезли по России и за рубеж более 3 млн пассажиров

В Москве расценили последние решения Еревана как начало выхода Армении из ЕАЭС

В Вашингтоне прошло прощание с экс-президентом Джимми Картером

В Вашингтоне прошло прощание с экс-президентом Джимми Картером

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам

Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе185 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2086 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5671 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии144 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });