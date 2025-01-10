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Российский космонавт с борта МКС сфотографировал пожары в Лос-Анджелесе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт Александр Горбунов передал на Землю фотографии пожаров в городе Лос-Анджелес в США, сообщает "Роскосмос" в пятницу.

На фотографиях показаны охваченные огнем территории на западном побережье США в ночное время.

Ранее президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии в связи с лесными пожарами. По данным CBS News, в округе Лос-Анджелес из-за пожаров погибли по меньшей мере десять человек. Пожары начались во вторник, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Более 100 тыс. жителей Лос-Анджелеса были эвакуированы, огонь угрожает порядка 15 тыс. домов. В пожарах сгорели виллы многих американских знаменитостей.

По подсчетам банка JPMorgan Chase & Co, стихийное бедствие нанесло ущерб на $50 млрд.

Пожары в Калифорнии

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МКС Роскосмос Лос-Анджелес США Александр Горбунов
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