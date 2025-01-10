Губернатор Калифорнии назвал проблемой распространение "ложной информации" о пожарах

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Калифорния, переживающего сильнейшие пожары, Гэвин Ньюсом, заявил, что власти столкнулись с проблемой распространения сведений о ситуации, которые считают недостоверными.

"Нам нужно разобраться с этой ложной информацией. Есть люди, которые хотят разделить страну, и нам также нужно заняться этим вопросом", - приводит Associated Press (AP) его слова с онлайн-брифинга, который проходил для президента США Джо Байдена в Белом доме.

При этом Ньюсом заявил об ожиданиях, что пожарные в пятницу добьются успехов в борьбе со стихийным бедствием.

AP отмечает, что местные власти ранее столкнулись с жесткой критикой, в том числе от сторонников правых взглядов, в связи с неудовлетворительной, по мнению этих наблюдателей, реакцией на кризис.

В свою очередь Байден выступил в защиту мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, на которую ранее возлагали ответственность за плохую работу пожарных гидрантов. Байден указал на то, что поставщики электроэнергии отключают подачу электричества, чтобы устранить угрозу возгораний, однако из-за этого не получается качать воду.

Также Байден упомянул проблему мародерства в пострадавших от пожаров районах, отметив, что власти направили полицию и Нацгвардию для обеспечения правопорядка. Он добавил, что Белый дом работает с командой избранного президента США Дональда Трампа по проблеме пожаров.

Позднее Байден сказал журналистам, что число жертв пожаров, вероятно, увеличится. Он пояснил, что многие лица по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Не утихающие в Калифорнии лесные пожары привели к гибели по меньшей мере 10 жителей округа Лос-Анджелес. Ввиду пожаров предписания об эвакуации получили до 180 тыс. человек в разных районах штата. Огонь охватил более 14 тыс. гектаров, уничтожил до 10 тыс. построек. До 250 тыс. потребителей остаются без света в южной части Калифорнии.