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Глава израильского Минфина призвал отказаться от соглашения с ХАМАС и продолжить борьбу

Глава израильского Минфина призвал отказаться от соглашения с ХАМАС и продолжить борьбу
Разрушенные дома на юге сектора Газа
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в понедельник отверг возможное соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС и призвал не заключать его, сообщает The Times of Israel.

"Мы не будем участвовать в сделке о капитуляции, условия которой включают освобождение террористов, завершение войны и уничтожение прогресса, которого мы достигли большой кровью", - заявил Смотрич.

"Сейчас время продолжить всеми силами захват и очистку всего сектора Газа, чтобы, наконец, отобрать у ХАМАС контроль над гуманитарной помощью, держать открытыми врата ада в Газе до тех пор, пока ХАМАС полностью не капитулирует и все заложники не будут освобождены", - добавил он.

Ранее в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщило, что посредники от США и арабских стран сумели достичь значительного прогресса для заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

По словам источников AP, по-прежнему существует ряд препятствий, которые необходимо преодолеть. В частности, представитель ХАМАС сообщил агентству, что необходимо детализировать процесс вывода израильских войск с территории сектора Газа и обмена заложников, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Агентство подчеркивает, что стороны переговоров стремятся заключить соглашение до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января.

В ночь на понедельник избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что существует надежда на достижение соглашения об освобождении заложников до инаугурации Трампа.

"Мы надеемся, что соглашение будет заключено ближе к самому концу работы администрации Байдена, может, в последний день или два", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Трамп обещал "ад" на Ближнем Востоке в случае, если до его вступления в должность удерживаемые ХАМАС заложники не будут отпущены.

Израиль ХАМАС сектор Газа
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