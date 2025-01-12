Трамп добивается от Нетаньяху заключения соглашения по Газе ко дню инаугурации

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель будущей американской администрации по Ближнему Востоку Стив Уиткофф передал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху пожелание избранного президента США Дональда Трампа заключить соглашение по Газе ко дню его инаугурации (20 января), сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

"Уиткофф встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу и подчеркнул, что целью Трампа является достижение соглашения к 20 января", - говорится в сообщении.

Уиткофф прибыл в Израиль из Катара, где он принимает участие в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США.

По окончании встречи с Нетаньяху он вернулся в Доху.

Израильский чиновник сказал порталу, что в последние дни на переговорах стороны очень близки к согласию.

"Есть шанс достичь соглашения (...). Главы израильской переговорной группы не поехали бы в Катар, если бы не считали, что соглашение может быть достигнуто. Это будет сложно, но группа сделает все возможное, чтобы достичь этого", - сказал источник Axios.