AP сообщило о значительном прогрессе на переговорах между Израилем и ХАМАС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Посредники от США и арабских стран сумели достичь значительного прогресса для заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Три официальных лица указали на достигнутый прогресс и заявили, что ближайшие несколько дней будут иметь решающее значение для прекращения боевых действий, которые длятся уже более 15 месяцев", - информирует агентство.

По словам источников AP, по-прежнему существует ряд препятствий, которые необходимо преодолеть. В частности, представитель ХАМАС сообщил агентству, что необходимо детализировать процесс вывода израильских войск с территории сектора Газа и обмена заложников, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Тем не менее, отметили источники, теперь участники переговоров со стороны Израиля и ХАМАС передадут составленный в ночь на понедельник проект соглашения своим лидерам для рассмотрения и утверждения.

Один из источников добавил, что посредники из Катара "возобновили давление на ХАМАС, чтобы заставить его принять соглашение, в то время как представитель избранного президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оказал давление на израильтян".

Агентство подчеркивает, что стороны переговоров стремятся заключить соглашение до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января.

В ночь на понедельник избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что существует надежда на достижение соглашения об освобождении заложников до инаугурации Трампа. "Мы надеемся, что соглашение будет заключено ближе к самому концу работы администрации Байдена, может, в последний день или два", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Трамп обещал "ад" на Ближнем Востоке в случае, если до его вступления в должность удерживаемые ХАМАС заложники не будут отпущены.