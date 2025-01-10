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Израиль пригрозил уничтожить ХАМАС, если заложников не освободят к 20 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал подготовить план полного уничтожения ХАМАС в секторе Газа, если соглашение об освобождении заложников не будет достигнуто до начала срока избранного президента США Дональда Трампа, сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Если сделка по освобождению заложников не будет достигнута к моменту вступления Трампа в должность, необходимо будет добиться полного уничтожения ХАМАС в Газе", - говорится в заявлении Каца.

Министр в четверг вечером поручил высшему военному командованию подготовить планы полного поражения группировки. Он попросил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметить детали, которые могут усложнить выполнение плана, и "передать их политическому эшелону на рассмотрение, чтобы он мог принять необходимые решения".

Кац подчеркнул, что Израиль, при этом, не должен быть втянут в войну на истощение, которая приведет к серьезным убыткам и не принесет победы и стратегического поражения ХАМАС.

Вместе с тем министр напомнил, что освобождение заложников является главным приоритетом министерства обороны.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль США ХАМАС ЦАХАЛ Дональд Трамп
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