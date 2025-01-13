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Новым премьером Ливана станет председатель Международного суда ООН Наваф Салам

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Парламент Ливана избрал премьером страны председателя Международного суда ООН Навафа Салама, сообщает в понедельник CNN.

Салам смог получить поддержку 85 из 128 депутатов. После этого канцелярия недавно избранного президента Жозефа Ауна попросила его сформировать правительство.

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На этом посту он заменит Наджиба Микати, который возглавлял временное правительство на протяжении более двух лет.

По ливанским законам, президент страны должен быть христианин-маронит, премьер-министром - мусульманин-суннит, а спикером парламента - мусульманин-шиит.

Салам проработал постпредом Ливана при ООН с 2007 по 2017 год, в 2018 году присоединился к Международному суду ООН. В феврале 2024 года был назначен его председателем.

Ливан Наваф Салам
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