Новым премьером Ливана станет председатель Международного суда ООН Наваф Салам

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Парламент Ливана избрал премьером страны председателя Международного суда ООН Навафа Салама, сообщает в понедельник CNN.

Салам смог получить поддержку 85 из 128 депутатов. После этого канцелярия недавно избранного президента Жозефа Ауна попросила его сформировать правительство.

На этом посту он заменит Наджиба Микати, который возглавлял временное правительство на протяжении более двух лет.

По ливанским законам, президент страны должен быть христианин-маронит, премьер-министром - мусульманин-суннит, а спикером парламента - мусульманин-шиит.

Салам проработал постпредом Ливана при ООН с 2007 по 2017 год, в 2018 году присоединился к Международному суду ООН. В феврале 2024 года был назначен его председателем.