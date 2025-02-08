Новый премьер Ливана Салам сформировал правительство

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Новый глава правительства Ливана Наваф Салам в субботу сформировал правительство, в которое вошли 24 министра, сообщают ближневосточные СМИ.

Места в кабмине поровну поделены между мусульманами и христианами.

Ранее в субботу президент страны Жозеф Аун объявил о роспуске временного правительства.

В сообщениях отмечается, что правительству Салама предстоит заняться восстановлением юга Ливана, сильно пострадавшего во время боевых действий Израиля против группировки "Хезболла".