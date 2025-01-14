Первое заседание КС Южной Кореи по импичменту президенту перенесли из-за его отсутствия

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Первое заседание Конституционного суда Южной Кореи по делу об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю в виду его отсутствия на слушаниях во вторник продлилось всего четыре минуты и было отложено до 16 января, сообщает "Рёнхап".

Агентство напоминает, что Конституционный суд должен вынести вердикт относительно решения парламентариев об отстранении президента страны от власти после того, как в начале декабря он ввел в стране военное положение.

"Ренхап" подчеркивает, что Конституционный суд определил пять заседаний – 14, 16, 21, 23 января и 2 февраля, Юн Сок Ёль приглашен на каждое из них, однако судьи могут продолжать работу и в отсутствии фигуранта.

Между тем, юридическая группа Юн Сок Ёля еще в воскресенье проинформировала Конституционный суд о том, что фигурант будет отсутствовать на заседании во вторник. В качестве обоснования адвокаты сообщили, что он беспокоится за "личную безопасность".

В декабре парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения.

И. о. президента стал Хан Док Су. Позднее южнокорейский парламент также высказался за отстранение от власти Хан Док Су, на этом посту его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок, который заявил, что приоритет его политики – восстановление стабильности в стране.

Конституционный суд в ближайшие месяцы должен решить, оставлять ли в силе решение парламента об импичменте президенту.