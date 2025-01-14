Поиск

Первое заседание КС Южной Кореи по импичменту президенту перенесли из-за его отсутствия

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Первое заседание Конституционного суда Южной Кореи по делу об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю в виду его отсутствия на слушаниях во вторник продлилось всего четыре минуты и было отложено до 16 января, сообщает "Рёнхап".

Агентство напоминает, что Конституционный суд должен вынести вердикт относительно решения парламентариев об отстранении президента страны от власти после того, как в начале декабря он ввел в стране военное положение.

"Ренхап" подчеркивает, что Конституционный суд определил пять заседаний – 14, 16, 21, 23 января и 2 февраля, Юн Сок Ёль приглашен на каждое из них, однако судьи могут продолжать работу и в отсутствии фигуранта.

Между тем, юридическая группа Юн Сок Ёля еще в воскресенье проинформировала Конституционный суд о том, что фигурант будет отсутствовать на заседании во вторник. В качестве обоснования адвокаты сообщили, что он беспокоится за "личную безопасность".

В декабре парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения.

И. о. президента стал Хан Док Су. Позднее южнокорейский парламент также высказался за отстранение от власти Хан Док Су, на этом посту его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок, который заявил, что приоритет его политики – восстановление стабильности в стране.

Конституционный суд в ближайшие месяцы должен решить, оставлять ли в силе решение парламента об импичменте президенту.

Южная Корея Юн Сок Ёль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Источники назвали первым шагом перемирия Израиля и ХАМАС освобождение трех заложников

Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель после роста накануне

Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель после роста накануне
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп ожидает скорого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Трамп хочет скорее встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

Трамп хочет скорее встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

В Палату представителей США внесен законопроект о переговорах о покупке Гренландии

Байден заявил, что его администрация заложила основы "светлого будущего" Украины

Байден заявил, что его администрация заложила основы "светлого будущего" Украины

Байден заявил, что Америка стала сильнее за время его президентства

Обострение палестино-израильского конфликта

ЕС продлил санкции против пособников ХАМАС и Палестинского исламского джихада

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2095 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе231 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5689 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау75 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });