Южнокорейские следователи не сумели арестовать президента страны
Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следователи из управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), прибывшие к резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, прекратили попытки арестовать его по решению суда, сообщило в пятницу агентство Yonhap.
В сообщении говорится, что следователи заявили о том, что прекращают попытки ареста президента.
Они также сказали о необходимости рассмотреть дальнейшие шаги и выразили сожаление по поводу поведения Юн Сок Ёля, отмечает агентство.
Как сообщалось, следователи, прибывшие к резиденции Юн Сок Ёля для его ареста, столкнулись с сопротивлением военных и службы безопасности главы государства.
Следователи предъявили ордера на задержание президента и обыск резиденции, но глава службы безопасности не впустил их в здание.
По данным Yonhap, у следственной группы для применения ордера на арест есть время до понедельника.
Ранее на этой неделе суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, его обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.