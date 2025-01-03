Южнокорейские следователи не сумели арестовать президента страны

Полиция перед резиденцией президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следователи из управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), прибывшие к резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, прекратили попытки арестовать его по решению суда, сообщило в пятницу агентство Yonhap.

В сообщении говорится, что следователи заявили о том, что прекращают попытки ареста президента.

Они также сказали о необходимости рассмотреть дальнейшие шаги и выразили сожаление по поводу поведения Юн Сок Ёля, отмечает агентство.

Как сообщалось, следователи, прибывшие к резиденции Юн Сок Ёля для его ареста, столкнулись с сопротивлением военных и службы безопасности главы государства.

Следователи предъявили ордера на задержание президента и обыск резиденции, но глава службы безопасности не впустил их в здание.

По данным Yonhap, у следственной группы для применения ордера на арест есть время до понедельника.

Ранее на этой неделе суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, его обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.