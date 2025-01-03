Поиск

Южнокорейские следователи не сумели арестовать президента страны

Южнокорейские следователи не сумели арестовать президента страны
Полиция перед резиденцией президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следователи из управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), прибывшие к резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, прекратили попытки арестовать его по решению суда, сообщило в пятницу агентство Yonhap.

В сообщении говорится, что следователи заявили о том, что прекращают попытки ареста президента.

Они также сказали о необходимости рассмотреть дальнейшие шаги и выразили сожаление по поводу поведения Юн Сок Ёля, отмечает агентство.

В миреСлужба безопасности президента Южной Кореи препятствует его арестуЧитать подробнее

Как сообщалось, следователи, прибывшие к резиденции Юн Сок Ёля для его ареста, столкнулись с сопротивлением военных и службы безопасности главы государства.

Следователи предъявили ордера на задержание президента и обыск резиденции, но глава службы безопасности не впустил их в здание.

По данным Yonhap, у следственной группы для применения ордера на арест есть время до понедельника.

Ранее на этой неделе суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, его обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.

Южная Корея Юн Сок Ёль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС

СВР заявила, что на Украине принято решение о снижении возраста мобилизации

Токаев обсудил с Путиным участие "Росатома" в строительстве АЭС во время его визита в Астану

Токаев опроверг слухи о досрочном завершении своих президентских полномочий

Токаев опроверг слухи о досрочном завершении своих президентских полномочий

Служба безопасности президента Южной Кореи препятствует его аресту

Израиль нанес серию ударов по сирийской провинции Алеппо

Что произошло за день: четверг, 2 января

Около 30 российских туристов пострадали в ДТП в Таиланде

Решение о запуске рейсов в Александрию и Эль-Дабаа будет принято после марта

Решение о запуске рейсов в Александрию и Эль-Дабаа будет принято после марта

Китай ввел ограничения на поставки товаров 28 оборонным компаниям США

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе113 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии136 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2078 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5643 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });