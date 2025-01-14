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Охраняющие резиденцию Юн Сок Ёля военные согласились пустить полицию для его ареста

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Военное подразделение, которому поручена охрана внешнего периметра резиденции отстраненного с поста президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, дало добро на то, чтобы на территорию объекта прошли сотрудники правоохранительных органов для второй попытки его ареста, сообщает во вторник "Рёнхап".

После запроса от Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), подразделение, подчиняющееся командованию столичной обороны, согласилось пустить следователей CIO, полицейских и сотрудников Минобороны.

"Рёнхап" отмечает, что этот шаг должен помочь в аресте Юн Сок Ёля: вторая попытка взять его под стражу ожидается в среду утром.

Однако ранее в охране Юн Сок Ёля заявили, что намерены вновь помешать таким действиям, а насильственное вторжение на территорию резиденции можно будет расценить как нарушение закона.

Во вторник первое заседание Конституционного суда Южной Кореи по делу об импичменте президенту страны ввиду его отсутствия на слушаниях продлилось всего четыре минуты, его отложили до 16 января.

В декабре парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения. Конституционный суд в ближайшие месяцы должен решить, оставлять ли в силе решение парламента об импичменте президенту.

Также суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, его обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью. Следователи запросили ордер на арест после того, как президент проигнорировал три повестки о явке на допрос.

Однако следователи, прибывшие к резиденции Юн Сок Ёля для его ареста 3 января, столкнулись с сопротивлением военных и службы безопасности. В итоге следователи заявили, что прекращают попытки арестовать президента.

Южная Корея Юн Сок Ель
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