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И. о. президента Южной Кореи призвал избегать насилия при аресте Юн Сок Ёля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - И. о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок призвал государственные ведомства не прибегать к насилию в случае ареста отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Все действия по обеспечению соблюдения законности должны проводиться сдержанно и мирно, - заявил Чхве Сан Мок. - Ни при каких обстоятельствах занимающиеся этим структуры не должны применять насилие".

И. о. президента также призвал все задействованные в расследовании ведомства вести диалог "для поддержания порядка и во избежание конфликтов".

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) готовится ко второй попытке арестовать Юн Сок Ёля, который находится в своей резиденции. После первой попытки ареста его служба безопасности усилила оборону резиденции, установив колючую проволоку, баррикады и автобусы для блокирования доступа к зданию.

CIO отправило официальные письма Министерству обороны и президентской службе безопасности с призывом к сотрудничеству. CIO также предупредило их, что неподчинение может повлечь преследование по закону.

В декабре 2024 года парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки ввести в стране 3 декабря военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, в том числе бывший министр обороны Ким Ен Хен, нынешний и бывший руководители разведывательного командования министерства обороны Мун Сан Хо и Но Сан Вон.

Затем суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, его обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью. Следователи запросили ордер на арест после того, как президент проигнорировал три повестки о явке на допрос.

Однако следователи, прибывшие к резиденции Юн Сок Ёля для его ареста 3 января, столкнулись с сопротивлением военных и службы безопасности Юн Сок Ёля. В итоге следователи заявили о том, что прекращают попытки арестовать президента.

Южная Корея Чхве Сан Мок Юн Сок Ель
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