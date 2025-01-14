Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Майя Санду Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду представила на пресс-конференции рекомендации для преодоления энергетического кризиса, которые были выработаны на заседании Высшего совета безопасности 14 января.

По ее словам, правительство разработает механизм, который позволит компенсировать до 50% расходов на энергоресурсы для экономических агентов. В ближайшие дни правительство представит более подробную информацию об этой программе.

Санду также отметила необходимость развития программ по "ретехнологизации" бизнеса с целью перехода на более энергоэффективное производство.

Также президент отметила необходимость продолжения инвестиций в возобновляемые источники энергии и ввода в эксплуатацию ЛЭП Кишинев-Вулканешты до конца 2025 года. Эта линия позволит решить проблему поставок электроэнергии из Румынии в Молдавию без использования сетей Украины и Приднестровского региона.

Она отметила, что бытовым потребителям/домохозяйствам государство предоставляет компенсации, общий бюджет которых на этот сезон составляет около 2,9 млрд леев (более 150 млн евро).

Как сообщалось ранее, в Молдавии с 16 декабря сроком на 60 дней введено чрезвычайное положение в связи со сложной ситуацией в области энергетики. В Приднестровье с 11 декабря и до 8 февраля действует режим чрезвычайного положения в экономике.

Решения связаны с прекращением транзита российского газа через Украину. Кроме того, "Газпром" 28 декабря сообщил, что прекратит поставку газа в Молдавию, так как национальный газовый оператор "Молдовагаз" "регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий". "Газпром" увязывает поставки на левый берег Днестра (в Приднестровье) с признанием Молдавией исторического долга, который "Газпром" оценивает в $709 млн. Кишинев не признает этот долг, ссылаясь на результаты международного аудита, которые, в свою очередь, не признает "Газпром".

С 4 декабря 2022 года весь газ (объемом около 5,7 млн кубометров в сутки), который "Газпром" поставлял по договору с "Молдовагазом", направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию, которую производит расположенная там Молдавская ГРЭС.

"Молдовагаз" и госкомпания Energocom провели контрольную закупку газа в Болгарии, и опробовали его доставку в Приднестровье по Трансбалканскому коридору. Молдавские компании предложили помощь Приднестровью в покупке газа на европейском рынке и доставке его в Приднестровье. Однако "Тираспольтрансгаз" отказался от помощи, заявив, что "этот газ будет обходится дорого", а потому Приднестровье будет ждать возобновления поставок газа от "Газпрома".