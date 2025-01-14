Советник Байдена считает, что и при Харрис возникла бы тема переговоров по Украине

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Администрация США еще до ноябрьских президентских выборов полагала, что, вне зависимости от их результата при следующем главе государства могут начаться переговоры по украинскому урегулированию, заявил The New York Times советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Еще до выборов идея заключалась в том, что, кто бы ни победил, будь то избранный президент Трамп или вице-президент Харрис, в какой-то момент произойдет поворот к переговорам, и нужно, чтобы у Украины были рычаги давления, чтобы получить нужный ей результат", - заявил он.

Салливан признал, что у США есть возможность подтолкнуть Киев к тем или иным договоренностям с Россией, однако по его словам, такое давление Вашингтону оказывать не следует.

"Украина должна сама выбирать, когда принимать участие в переговорах и каким должен быть их исход", - считает он.