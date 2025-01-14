Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев для переговоров с украинскими властями, сообщают западные СМИ.

Стороны обсудят продолжение поставок Берлином военной помощи Украине. Также Писториус намерен оценить обстановку на Украине.

Германию называют вторым по объемам - после США - поставщиком военной помощи Украине. Однако правительство канцера Олафа Шольца сталкивается с давлением в связи с общественной усталостью от этого кризиса.

В январе Spiegel писал, что канцелярия Шольца пытается затянуть решение вопроса о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 3 млрд евро, поскольку не хочет ставить следующее федеральное правительство перед свершившимся фактом, а также не видит срочной необходимости в действиях.