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Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев для переговоров с украинскими властями, сообщают западные СМИ.

Стороны обсудят продолжение поставок Берлином военной помощи Украине. Также Писториус намерен оценить обстановку на Украине.

Германию называют вторым по объемам - после США - поставщиком военной помощи Украине. Однако правительство канцера Олафа Шольца сталкивается с давлением в связи с общественной усталостью от этого кризиса.

В январе Spiegel писал, что канцелярия Шольца пытается затянуть решение вопроса о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 3 млрд евро, поскольку не хочет ставить следующее федеральное правительство перед свершившимся фактом, а также не видит срочной необходимости в действиях.

Киев Украина Борис Писториус Германия Минобороны Олаф Шольц
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