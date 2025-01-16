Байден поставил себе в заслугу соглашение по Газе, укрепление НАТО и свободу Украины

Москва. 16 января. INTERFAX.RU -

Президент США Джо Байден, подводя итоги своей работы в качестве главы государства, заявил, что заслугой его администрации стало достижение соглашения по сектору Газа, укрепление НАТО и обеспечение свободы Украины.

"Этот план был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован новой администрацией", - сказал он в прощальной речи о соглашении по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, о котором сообщили накануне.

Байден заявил, что "за рубежом мы укрепили НАТО, Украина по-прежнему остается свободной", и добавил, что в период его правления США "обогнали Китай в конкурентной борьбе".

Он сказал об обеспокоенности "опасной концентрацией власти в руках очень немногих сверхбогатых людей и опасных последствиях, если их злоупотребление властью останется без контроля".

Байден добавил, что "сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу для каждого преуспеть".

Президент обещал мирную передачу власти победившему на выборах Дональду Трампу и пожелал успеха его администрации.