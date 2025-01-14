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Bloomberg отметил появление оптимизма в Европе относительно политики Трампа по Украине

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Руководители стран Европы после контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа начали считать, что новая американская администрация не будет принуждать Киев раньше времени к переговорам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские союзники Украины стали сдержанно оптимистичными, надеясь, что Трамп не заставит Украину вступить в преждевременные переговоры с Россией. Как рассказали агентству европейские чиновники, такое понимание пришло после серии неофициальных бесед с членами команды Трампа, во время которых трансатлантические партнеры отметили необходимость продолжать помогать Украине.

По мнению источников агентства, повышаются шансы на то, что следующая администрация США до старта диалога постарается создать сильные переговорные позиции для Киева. Однако, признали чиновники, они не знают, что в итоге решит Трамп.

Трамп в разговорах выражал желание заключить соглашение по Украине, однако возникало впечатление, что "не сильно озабочен судьбой Украины и не признает стратегическую ценность войны для США", отмечают собеседники Bloomberg.

Также европейские источники агентства полагают, что вступление Украины в НАТО при Трампе маловероятно.

В команде Трампа не стали отвечать на просьбу прокомментировать эту информацию.

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть предложения новой администрации США по урегулированию украинского кризиса, но ожидает, когда Трамп вступит в должность, а также будет ждать конкретных инициатив.

Ранее Трамп заявил, что для урегулирования украинского конфликта ему необходима встреча с российским лидером. "Я знаю, что он (Путин. - ИФ) хочет встретиться, и я хочу встречи скорее, но сначала надо попасть в офис", - сказал политик Newsmax.

Сергей Лавров США НАТО Украина Европа Дональд Трамп
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