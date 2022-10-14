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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

Twitter сообщила о проверке регуляторами в США действий Маска по покупке компании

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американские регуляторы проверяют действия Илона Маска, касающиеся его планов по покупке Twitter Inc., сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление, поданное компанией в суд.

Юристы Twitter отмечают, что запрашивали у представителей Маска копии их переписки с федеральными регуляторами по вопросу расследования несколько месяцев назад, однако не получили их.

В частности, речь идет об электронном письме, направленном юристами Маска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 13 мая, а также слайдовой презентации для Федеральной торговой комиссии (FTC), следует из заявления, направленного Twitter судье Канцлерского суда штата Делавэр Кэтлин МакКормик в четверг.

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Ранее в этом месяце Маск предложил Twitter завершить сделку на прежних условиях, хотя ранее заявлял о намерении разорвать ее.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля Маск уведомил компанию, что отказывается от сделки, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов.

Судебные разбирательства по иску Twitter к Маску в связи с его отказом от покупки соцсети должны были начаться 17 октября, однако после того, как миллиардер заявил о намерении вернуться к сделке, судья МакКормик дала сторонам время до 28 октября, чтобы достичь соглашения.

Источник FT сообщил газете, что Маск и Twitter планируют закрыть сделку до этой даты. Если этого не произойдет, суд вернется к разбирательствам в ноябре.

Twitter Илон Маск
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