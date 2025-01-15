Минобороны Армении заявило об отсутствии планов проводить учения с РФ в 2025 г.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Армения и Россия не планируют проведения совместных военных учений в 2025 году, заявил министр обороны республики Сурен Папикян на пресс-конференции в среду.

По его словам, "год только начался, не могу сказать, что учений не будет, но факт в том, что армяно-российские учения не запланированы".

При этом Папикян заявил, что Армения проводит обсуждения "с различными международными партнерами о проведении совместных военных учений".

"Надеюсь, что они состоятся", - сказал глава Минобороны.

Министр заявил, что Ереван заинтересован в сохранении сотрудничества с Москвой и не аннулировал ни один документ о двустороннем сотрудничестве.

"О новых договоренностях с Россией говорить не могу. Но могу сказать, что официальный Ереван заинтересован в сохранении сотрудничества с Москвой на высоком уровне. Армения не аннулировала с Москвой ни один документ о двустороннем сотрудничестве", - сказал Папикян.

По его словам, у Еревана есть вопросы к российской стороне, и от ответов "будет зависеть глубина и уровень наших отношений". "Двустороннее сотрудничество должно быть сбалансированным, основанным на взаимном уважении. Предпосылки для такого сотрудничества односторонними не бывают, они должны быть созданы и не создаются путем заявлений и выступлений на телевидении. Считаю, что нам нужны более здоровые обсуждения", - заявил глава Минобороны Армении.

Министр между тем заметил, что Армения и Россия "продолжают оставаться стратегическими партнерами".

По его словам, между странами есть действующие договора в сфере ВПК, "должны и будем иметь договора по обслуживанию (военной техники - ИФ)".

"Это вопросы, которых ни мы, ни российская сторона не избегает. И я знаю, что министерства финансов Армении и России достигли соглашения, в рамках которого выплаченная нами сумма (за приобретение военной техники, и которая не была поставлена в Армению - ИФ) будет направлена в счет погашения межгосударственного долга. Затрудняюсь сказать, на каком этапе сейчас находится реализации этой договоренности", - сказал Папикян.

Кроме того, министр заявил, что в Ереване считают легитимным решение о заморозке отношений с ОДКБ.

"Каждый день это доказывается, что пока наши партнеры в ОДКБ не поменяли своего отношения и позиции, наше отношение и позиция остаются легитимными и исходят из интересов Армении", - сказал он.

По его словам, Армения сама должна решать свои проблемы, "но также балансируя между решениями".

"Мы должны иметь внешнеполитическое содействие, международную легитимность, обороноспособную армию и демократическую страну", - сказал Папикян.

В декабре 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван считает себя вне ОДКБ, возврат в Организацию уже невозможен, точка невозврата пройдена