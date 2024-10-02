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В Ереване заявили, что Армения взвешивает последствия возможного выхода из ОДКБ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ереван просчитывает все риски, связанные с возможным решением о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Я думаю, нам всем нужно быть более осторожными, ни для кого не секрет, что устойчивость должна быть приоритетом, и процесс, который может произойти, должен быть хорошо рассчитан, управляем; я имею в виду, что это непростой вопрос", - сказал Мирзоян на Варшавском форуме по безопасности в среду.

Глава МИД также напомнил, что Армения заморозила свое членство в ОДКБ и не собирается возвращаться к прежним отношениям.

"Мы не видим себя в военном союзе, который не работает", - подчеркнул министр.

Арарат Мирзоян Армения ОДКБ
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