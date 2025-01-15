В Минобороны Армении не видят причин для эскалации на Южном Кавказе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Армении Сурен Папикян не видит никаких оснований для новой эскалации в регионе. Он заявил об этом на пресс-конференции.

"Я не вижу оснований для эскалации, поскольку по любой проблеме у Армении есть предложения и решения. Путем сбалансированной политики Армения должна обеспечивать безопасность и неприкосновенность своих границ", - сказал он.

По его словам, "нельзя возлагать весь груз ответственности за безопасность только на вооруженные силы или только на одного партнера".

Он отметил, что сотрудничество между Арменией и США в сфере обороны "полностью находится в рамках недавно подписанного документа о стратегическом партнерстве между двумя странами".

"Сотрудничество Минобороны Армении и США по сути не меняется. Наше сотрудничество продолжится в рамках нового документа, в рамках того, что мы уже задокументировали. Мы продвинулись по ряду направлений", - сказал министр.

"Мы довольны этим сотрудничеством. Есть положительная динамика", - сказал Папикян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 января в интервью азербайджанским телеканалам назвал Армению источником угрозы для Южного Кавказа.

"Вооружение Армении приведет только к новой напряженности. Мы этого не хотим. Мы хотим мира. Армения фактически является источником угрозы для региона, - сказал президент. - Армения должна немедленно остановить вооружение".

"Франция и другие страны, поставляющие ей оружие, должны аннулировать эти контракты. Уже поставленное в Армению оружие должно быть возвращено. Это наше условие", - отметил он.