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Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в Вашингтоне подписали хартию о стратегическом партнерстве между Ереваном и Вашингтоном.

"Это краеугольное достижение в отношениях Армении и США. Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству, которое предоставляет целый круг возможностей по расширению нашего взаимодействия по ряду направлений - экономика, оборона, безопасность, демократия", - заявил Блинкен.

Церемонию подписания в прямом эфире транслировало Общественное телевидение Армении.

Как отметил Блинкен, "сотрудничество между экономиками двух стран было зафиксировано в сфере энергетики, сейчас переговоры ведутся в направлении мирной ядерной безопасности и атомной энергетики".

"С Арменией мы сотрудничаем также в сфере безопасности и обороны. В частности, нацелены на укрепление суверенитета Армении", - заявил Блинкен.

Он сообщил, что на следующей неделе специальная группа по пограничной безопасности посетит Армению для проведения совместных работ.

Он отметил, что в направлении укрепления мира и защиты границ Армении будет продолжена инициатива Eagle Partner. "Армения также присоединяется к глобальной коалиции против Исламского государства (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ)", - заявил Блинкен.

Он выразил уверенность, что хартия о стратегическом партнерстве между Арменией и США "будет способствовать созданию более мирного, безопасного и независимого Южного Кавказа".

Со своей стороны Мирзоян заявил, что хартия "является основой и подтверждает партнерство Армении и США в энергетической, экономической сферах, сферах безопасности и обороны".

"Мы ценим вовлеченность США в дело установления в регионе Южного Кавказа стабильного и долгосрочного мира. Армения привержена продолжению тесного сотрудничества с США в направлении достижения этой общей цели. Мы намерены также присоединиться к глобальной коалиции против Исламского государства", - сказал Мирзоян.

Он сообщил, что Ереван начинает переговоры с Вашингтоном вокруг соглашения о ядерном сотрудничестве.

"Мы начинаем переговоры по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере, известному как "Соглашение 123". Оно обеспечит рамку сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и подчеркнет нашу приверженность мирному развитию ядерной энергетики с соблюдением самых высоких стандартов безопасности, защиты и нераспространения", - сказал Мирзоян.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что изучают возможность предоставления Армении доступа к американским гражданским ядерным технологиям, предусмотренного "Соглашением 123".

Армения Арарат Мирзоян США Энтони Блинкен
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