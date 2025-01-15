Авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Сочи и Минводы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы в Сочи с 23 января и в Минводы с 25 января после приостановки полетов на фоне крушения самолета AZAL под Актау, сообщил в среду вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Flydubai возобновляет в полном объеме рейсы в Минеральные воды и Сочи с 23.01 и 25.01 соответственно - официальное сообщение от перевозчика получено. Полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием", - написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Мурадян, отмена рейсов не оказала существенного влияния на дальнейшие продажи авиабилетов, потому что после новогодних праздников спрос снижается.

После катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в казахском Актау 25 декабря Flydubai 27 декабря объявила о приостановке рейсов из Дубая в Сочи и Минводы сначала до 2-3 января, потом до 8-9, а затем до 22.

В Российском союзе туриндустрии сообщали, что многократные переносы сроков отмены рейсов из Дубая в Сочи и Минводы авиакомпании Flydubai создали серьезные проблемы для рынка, до 30% туристов с билетами перевозчика отказались от поездок.

25 декабря вблизи казахстанского города Актау рухнул пассажирский Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.