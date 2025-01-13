Треть туристов с билетами авиакомпании Flydubai отказались от поездок из-за отмены рейсов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Многократные переносы сроков отмены рейсов из Дубая в Сочи и Минводы авиакомпании Flydubai (ОАЭ) после катастрофы самолета Azerbaijan Arilines под Актау создали серьезные проблемы рынку, до 30% туристов с билетами перевозчика отказались от поездок, сообщил Российский союз туриндустрии.

"В отличие, например, от Air Serbia, которая еще в первых числах января объявила, что перестанет летать из Казани и Сочи до 20 января, Flydubai несколько раз меняла сроки остановки рейсов - пока до 22 января. Уверен, что 15 января будет новый перенос. Могли бы уж сразу сказать, что не будут летать, допустим, до конца марта. И мы бы нормально пересаживали туристов. Январь - еще и высокий сезон, что только усугубляет ситуацию. Вместо праздника турагентства все каникулы пересаживали своих туристов на другие рейсы и договаривались с отелями", - заявил через пресс-службу РСТ гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Он отметил, что благодаря усилиям туроператоров и турагентств большинство туристов с билетами Flydubai вылетают на отдых рейсами других перевозчиков. До 30% путешественников, по словам Мкртчяна, отказались от планов на отдых: их не устроили дополнительные траты на билеты или вылет не из домашнего аэропорта. Он подчеркнул, что отели в этой ситуации редко возвращают деньги, учитывая, что об отмене поездок им сообщают за сутки, а речь идет об отдыхе в высокий сезон.

"Люди собирались лететь через Дубай в Бангкок, на Мальдивы, разлетка у Flydubai - более 50 стран. Понятно, что мальдивские отели деньги не вернут, а, например, вилла на Мальдивах на Новый год стоит $30 тысяч за 10 дней. Около 30% туристов отменили поездки, это десятки тысяч людей, которым испортили новогодний отдых, поломали планы. Остальные полетели из других городов, например, из Махачкалы и Москвы. Авиакомпания "Азимут" поставила на Новый год 8 дополнительных рейсов из Минвод в Дубай, это отчасти спасло ситуацию", - пояснил эксперт.

Деньги за авиабилеты туристам, по словам Мкртчяна, возвращают, но проблема в том, что в разгар новогодних праздников новые билеты купить было крайне сложно, тем более на ближайшие даты.

С ним согласен генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

"Авиакомпания уже несколько раз переносила даты вылетов, людей постоянно приходится пересаживать, доходило до истерик. Жители Сочи не хотели лететь из Волгограда или Москвы, кто-то не мог доплатить. Flydubai всех держит в подвешенном состоянии, постоянные переносы вызывают у туристов негативное отношение к авиакомпании, которой мы много лет старались создавать позитивный имидж. Некоторые туристы в итоге отменяют поездки, приходится решать вопросы с отелями по возврату денег, хотя никто не обязан этого делать, еще и в пик сезона. С кем-то удается договориться, найти компромиссное решение. В любом случае, это большое неудобство для туроператоров, я разочарован такими действиями перевозчика", - цитирует его пресс-служба РСТ.

Он также считает, что лучшим вариантом была бы отмена рейсов сразу на глубину, без переносов дат.

Мкртчян добавил, что отмена рейсов из России другими перевозчиками фактически не сказалась на туристах: израильская авиакомпания El Al летает только из Москвы, и 95% пассажиров летят в Израиль по своим делам, это не туристы.

"Через Баку россияне летали в Европу - Париж или Милан, у них много стыковочных рейсов, но AZAL вынуждены были отменить полеты до выяснения всех обстоятельств произошедшего", - уточнил генеральный директор сети турагентств.

После катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в казахском Актау 25 декабря Flydubai 27 декабря объявила о приостановке рейсов из Дубая в Сочи и Минводы сначала до 2-3 января, потом до 8-9, а затем до 22 января.