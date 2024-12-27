Flydubai приостановила рейсы в Минводы и Сочи "по техническим причинам"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) решила приостановить рейсы из Дубая в Минеральные Воды с 27 декабря по 3 января, а также в Сочи – с 28 декабря по 2 января, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Решение, по его словам, принято "по техническим причинам".

"С пассажирами, у которых уже есть бронирование, свяжутся по поводу возможности перебронирования или возврата средств", - отметили в компании.

Ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования катастрофы с пассажирским самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей недалеко от казахстанского города Актау 25 декабря. На борту Embraer 190, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. По последним данным, погибли 38 человек.

Официальных версий о причинах случившегося пока нет, заявил накануне вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. Между тем AZAL сообщила о приостановке рейсов из Баку в 10 российских городов. Решение основано на предварительных результатах расследования катастрофы с Embraer 190, произошедшей "в результате физического и технического внешнего воздействия", и учитывает "потенциальные риски для безопасности полетов", заявили в компании. Приостановка рейсов будет действовать до окончательного завершения расследования.

Ранее о приостановке полетов в Екатеринбург из Астаны объявила казахстанская авиакомпания Qazaq Air, о временном прекращении рейсов из Тель-Авива в Москву для "оценки ситуации" сообщала израильская El Al.