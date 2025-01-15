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Georgian Airways отменила до середины марта рейсы в Новосибирск

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Georgian Airways приостановит на два месяца рейсы из Тбилиси в Новосибирск, следует из данных системы бронирования перевозчика.

Последний полет по этому направлению запланирован на 17 января, далее билеты доступны только с 17 марта.

Рейсы Georgian Airways из Тбилиси в Москву и Санкт-Петербург, по данным системы, продолжатся в обычном режиме - по два раза в день и дважды в неделю соответственно.

С конца декабря полеты в РФ приостановили еще несколько иностранных авиакомпаний. Это произошло вскоре после катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Среди отменивших рейсы - сама AZAL (перестала летать из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), "Туркменистан" (между Ашхабадом и Москвой), Air Serbia (из Белграда в Сочи и Казань). В начале января о сокращении рейсов в Москву и Санкт-Петербург на полтора месяца объявила узбекская Qanot Sharq.

С 27 декабря приостанавливал рейсы из Дубая в Сочи и Минводы арабский лоукостер Flydubai. В среду сообщалось, что компания возобновит полеты с 23 и 25 января, соответственно.

Тбилиси Новосибирск Georgian Airways
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