Эксперты полагают, что пожары в Калифорнии могут замедлить рост экономики США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Разрушительные лесные пожары, охватившие Калифорнию в этом году, могут замедлить рост экономики США и снижение темпов инфляции, пишет Market Watch, ссылаясь на мнение экономистов.

По оценкам Goldman Sachs, совокупный ущерб от пожаров может уменьшить американский ВВП в первом квартале примерно на 0,2 процентного пункта. Стихийное бедствие также отразится на создании числа рабочих мест в январе.

Экономисты Morgan Stanley полагают, что из-за пожаров в январе в Калифорнии будет создано на 20-40 тыс. меньше рабочих мест, причем больше всего пострадает сфера услуг. При этом базовая потребительская инфляция будет на 4-9 базисных пунктов выше, в основном из-за роста цен на новые и подержанные автомобили, считают в банке. Это повышательное давление будет сохраняться не менее трех месяцев.

Экономисты обращают внимание на рост периодичности и разрушительности стихийных бедствий: в 2024 году произошло 27 событий, причинивших ущерб на сумму более $1 млрд, что значительно выше среднегодового показателя за 1980-2023 годы, когда их случалось по девять.

"Стихийные бедствия оказывают все более сильное и продолжительное воздействие", - сказала главный экономист KPMG Дайан Свонк, отметив, что на этом фоне страхование становится все более ограничительным.

Повышение стоимости страхования усиливает инфляционное давление, осложняя для Федеральной резервной системы США задачу по возвращению инфляции к целевому уровню 2%, пишет Market Watch.