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Метеослужба США спрогнозировала рост распространения пожаров в южной Калифорнии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Национальная метеорологическая служба США ожидает, что погодные условия на этой неделе в южной части штата Калифорния не улучшатся и будут способствовать распространению масштабных лесных пожаров, сообщает в понедельник телеканал NBC.

По данным синоптиков, в регионе сохранится засушливая погода, продолжатся сильные периодические ветры (ветер Санта-Анна), приносящие сухой воздух и дующие со скоростью 64 -80 км/ч. Из-за них могут усилиться пожары, до сих по не потушенные в округах Лос-Анджелес и Вентура. Во вторник утром ветер может достигнуть максимальной скорости в 112 км/ч.

Особенно сложная ситуация может сложиться в округах Лос-Анджелес, Вентура и Санта-Барбара в период с ночи на вторник по среду утро. "В этих районах будет особенно высокий риск крупных пожаров, предпосылки для быстрого распространения любого возгорания", - отметили в метеорологической службе.

Тем временем, по данным департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, площадь пожара в Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса возросла, но сократилась у пожара в Алтадине на восток от Лос-Анджелеса. Без света пока остаются 47 тыс. потребителей.

В районе Пасифик-Палисейдс на фоне поступавших сообщений о мародерстве продолжает действовать комендантский час. В местном управлении шерифа также попросили общественность быть бдительными из-за активизировавшихся мошенников, в том числе, организующих аферы с фальшивым сбором средств.

Число подтвержденных смертей в результате пожаров в Калифорнии ранее достигло 24. Власти отмечают, что об окончательных цифрах говорить пока рано.

В отношении более 105 тыс. человек все еще действует предписание об эвакуации. Огнем уничтожены тысячи строений.

Президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Он пообещал, что федеральное правительство полностью компенсирует все потери в течение шести месяцев.

Пожары в Калифорнии

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США Калифорния Лос-Анджелес
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