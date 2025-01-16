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Израиль обвинил ХАМАС в попытках саботировать соглашение о перемирии в Газе

Израиль обвинил ХАМАС в попытках саботировать соглашение о перемирии в Газе
Палестинцы, ожидающие новостей о заключении соглашения о перемирии в Газе
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС в последний момент выступила против некоторых условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками, что препятствует заключению перемирия, сообщает в четверг The Times of Israel.

"ХАМАС отказывается от договоренностей и в последнюю минуту создает кризис, который мешает заключению соглашения", - приводит издание выдержку из заявления офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Израильский кабинет министров не проведет заседание до тех пор, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все пункты соглашения", - добавили в канцелярии Нетаньяху.

Ожидалось, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности соберется в четверг в 11:00 по местному времени (12:00 по Москве), чтобы одобрить соглашение о перемирии с ХАМАС.

Между тем, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек заявил о приверженности движения заключению соглашения с Израилем, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

"Группировка привержена соглашению о прекращении огня, предложенному посредниками", - приводит телеканал слова ар-Решека.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что получил информацию о достижении соглашения по освобождению израильских заложников, которые содержатся в секторе Газа.

Президент США Джо Байден подтвердил заключение соглашения и заявил, что оно позволит прекратить боевые действия в секторе Газа, освободить заложников и доставить гумпомощь жителям анклава.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение вступит в силу 19 января.

По его словам, первая фаза соглашения продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и перейдут к границам анклава. ХАМАС в свою очередь освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит определенное число палестинских заключенных.

Покинувшие дома жители сектора Газа смогут вернуться, а на всей территории анклава откроют доступ для гуманитарной помощи.

Стороны договорятся о деталях второй и третьей фаз перемирия после того, как будут выполнены условия, входящие в первую фазу.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Биньямин Нетаньяху сектор Газа
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