Премьер Катара заявил, что перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу 19 января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии, которое вступит в силу 19 января, сообщил в среду премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Обе стороны конфликта достигли соглашения, все меры были согласованы сегодня вечером. Теперь израильские власти примут внутренние меры, после чего соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января", - заявил он во время выступления, которое транслирует телеканал "Аль-Джазира".

По его словам, первая фаза соглашения продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и перейдут к границам анклава. ХАМАС в свою очередь освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит определенное число палестинских заключенных.

Покинувшие дома жители сектора Газа смогут вернуться, а на всей территории анклава откроют доступ для гуманитарной помощи.

Стороны договорятся о деталях второй и третьей фаз перемирия после того, как будут выполнены условия, входящие в первую фазу.

Премьер-министр отметил, что Катар продолжит работать совместно с США и Египтом, чтобы обеспечить выполнение сделки и уважение ее условий обеими сторонами.