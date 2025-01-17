Гражданин РФ Труфанов есть в списке заложников, которых должна освободить ХАМАС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Труфанов фигурирует в списке 33 заложников, которых планируется освободить в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заключенного между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС.

Список, подготовленный Управлением по делам похищенных, опубликован в пятницу израильскими СМИ.

Накануне стало известно, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии. В рамках первого этапа, который начнет действовать 19 января и продлится 42 дня, ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника, в том числе женщин-военнослужащих и гражданских лиц. Израиль же отведет войска и освободит из тюрем определенное число палестинских заключенных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в минувший четверг выразила надежду, что в число освобождаемых заложников войдет находящийся в Секторе Газа гражданин России Александр Труфанов.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в телефонных разговорах с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и председателем политбюро группировки за рубежом Халедом Машаалем подтвердил заинтересованность российской стороны "в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве российского гражданина Александра Труфанова".

Как сообщалось, Труфанов, который переехал в Израиль из Ростова-на-Дону, был захвачен боевиками ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда от рук хамасовцев погибли около 1200 человек и порядка 250 израильтян были взяты в заложники. Часть из них были освобождены в ходе обменов. В настоящее время, по оценкам израильских спецслужб, ХАМАС удерживает чуть боле 90 заложников, часть из которых мертвы.