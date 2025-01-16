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МИД РФ ждет, что сделка Израиля и ХАМАС поможет в стабилизации ситуации в Газе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что соглашение между властями Израиля и ХАМАС будет способствовать стабилизации ситуации в секторе Газа и создаст предпосылки для долгосрочной нормализации обстановки в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем на то, что выполнение достигнутого сейчас соглашения будет способствовать устойчивой стабилизации ситуации в Газе и создаст условия для возвращения всех временно перемещенных лиц и начала работ по восстановлению разрушенного в ходе боевых действий", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

Россия ожидает, что в число освобождаемых заложников войдет находящийся в секторе Газа гражданин России Александр Труфанов, добавила она.

"Надеемся, что реализация этих договоренностей станет важным практическим шагом к долгосрочной нормализации обстановки в зоне палестино-израильского противостояния, а также создаст предпосылки для оздоровления ситуации в регионе Ближнего Востока в целом, в том числе в Ливане, Сирии, Йемене", - сказала официальный представитель МИД РФ.

"Полагаем, что заключение данного соглашения будет способствовать формированию необходимых условий для налаживания процесса всеобъемлющего политического урегулирования палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе", - заявила Захарова.

15 января было объявлено о достижении соглашения между властями Израиля и движением ХАМАС об освобождении 33 удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. По условиям сделки, реализация которой начнется 19 января, на всей территории сектора Газа должны быть прекращены боевые действия, запущен процесс поэтапного вывода израильских сил, кроме того, предусмотрено значительное увеличения поставок для нужд жителей анклава топлива, медикаментов и продовольствия.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
МИД РФ Мария Захарова ХАМАС Израиль сектор Газа
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