Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Верховный суд США единогласно поддержал федеральный закон о запрете приложения TikTok, который должен будет вступить в силу, если китайские владельцы этой соцсети не продадут ее, сообщает в пятницу Associated Press.

При этом в Белом доме заявили, что передают окончательное решение о запрете соцсети следующей администрации.

"Учитывая фактор времени, эта администрация считает, что действия по реализации закона должны быть приняты следующей администрацией, которая начнет работать в понедельник", - говорится в заявлении представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

При этом Жан-Пьер отметила, что действующий президент США Джо Байден считает, что приложение не должно быть запрещено.

Эксперты отмечают, что в случае вступления в силу запрета на TikTok приложение в США не исчезнет с телефонов, на которых оно уже было установлено, однако у новых пользователей скачать его не получится. Также обновления этого приложения будут недоступны, из-за чего в какой-то момент его будет невозможно использовать.

Ранее в пятницу избранный президент США Дональд Трамп заявил, что TikTok стал одной из тем, которые он обсуждал во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Палата представителей США разработала законопроект о запрете TikTok в 2024 году.

Законопроект предусматривал, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться; в противном случае платформу планировали запретить в США.

Западные СМИ тогда отмечали, что одобрение законопроекта позволит президенту США запрещать и другие приложения, контролируемые "иностранными соперниками".

TikTok за последние несколько лет приобрел огромную популярность. По мнению американских властей, власти КНР могут использовать приложение для сбора личных данных американцев. TikTok насчитывает около 170 млн пользователей в США.