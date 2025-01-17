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Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что примет решение о судьбе социальной сети TikTok после того, как проанализирует ситуацию.

"Я приму решение по TikTok в недалеком будущем, но сначала я должен разобраться в ситуации", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что решение Верховного суда было ожидаемо, и его необходимо уважать.

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Ранее сообщалось, что Верховный суд США единогласно поддержал федеральный закон о запрете приложения TikTok. При этом в Белом доме заявили, что передают окончательное решение о запрете соцсети следующей администрации.

Законопроект предусматривал, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться, в противном случае платформу планировали запретить в США.

Западные СМИ тогда отмечали, что одобрение законопроекта позволит президенту США запрещать и другие приложения, контролируемые "иностранными соперниками".

TikTok за последние несколько лет приобрел огромную популярность. По мнению американских властей, власти КНР могут использовать приложение для сбора личных данных американцев. TikTok насчитывает около 170 млн пользователей в США.

США Дональд Трамп TikTok
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