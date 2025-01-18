Поиск

Блинкен верит в возможность прекращения Трампом украинского конфликта

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом сможет добиться урегулирования украинского конфликта.

"Я считаю, что новая администрация находится в таком положении, что, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь заключить хорошую сделку", - цитируют СМИ заявление Блинкена на прощальной пресс-конференции в Госдепартаменте.

В интервью агентству Associated Press госсекретарь выразил надежду, что администрация Трампа продолжит реализацию ключевых пунктов внешней политики президента Джо Байдена, в том числе по Ближнему Востоку и Украине, одновременно выразив обеспокоенность тем, что команда Трампа может отказаться от всех или некоторых из этих мер.

"Я не знаю, не могу знать, как они подходят к вещам, - сказал он. - Я думаю, что есть, должна быть некая реальная преемственность в нескольких аспектах".

Тем не менее, по его словам, "нет гарантии, что наши преемники будут на них смотреть, полагаться на них".

Опасения Блинкена касаются, в частности, того, что новая администрация может не реализовать инициативы команды Байдена по прекращению войны в секторе Газа, по Украине и поддержанию альянсов с ключевыми партнерами, отметило агентство.

Госдепартамент Джо Байден Энтони Блинкен Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Главы Пентагона и Госдепа попрощались с сотрудниками перед приходом новой администрации США

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok

Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok

РФ и Иран договорились не помогать агрессорам в их действиях против одной из стран

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы
Обострение палестино-израильского конфликта

Кабинет по вопросам безопасности Израиля одобрил соглашение о перемирии с ХАМАС

Кабинет по вопросам безопасности Израиля одобрил соглашение о перемирии с ХАМАС

В ЕС надеются добиться продления экономических санкций против РФ консенсусом

Два человека пострадали при пожаре на НПЗ Bayernoil в Баварии

Два человека пострадали при пожаре на НПЗ Bayernoil в Баварии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5715 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе255 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2118 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });