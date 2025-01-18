Блинкен верит в возможность прекращения Трампом украинского конфликта

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом сможет добиться урегулирования украинского конфликта.

"Я считаю, что новая администрация находится в таком положении, что, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь заключить хорошую сделку", - цитируют СМИ заявление Блинкена на прощальной пресс-конференции в Госдепартаменте.

В интервью агентству Associated Press госсекретарь выразил надежду, что администрация Трампа продолжит реализацию ключевых пунктов внешней политики президента Джо Байдена, в том числе по Ближнему Востоку и Украине, одновременно выразив обеспокоенность тем, что команда Трампа может отказаться от всех или некоторых из этих мер.

"Я не знаю, не могу знать, как они подходят к вещам, - сказал он. - Я думаю, что есть, должна быть некая реальная преемственность в нескольких аспектах".

Тем не менее, по его словам, "нет гарантии, что наши преемники будут на них смотреть, полагаться на них".

Опасения Блинкена касаются, в частности, того, что новая администрация может не реализовать инициативы команды Байдена по прекращению войны в секторе Газа, по Украине и поддержанию альянсов с ключевыми партнерами, отметило агентство.