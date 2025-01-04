Блинкен надеется, что США при Трампе продолжат помогать Украине

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что следующая американская администрация продолжит оказывать поддержку Украине.

"Не могу сказать, что уверен в этом, однако я очень надеюсь, что США продолжат оказывать жизненно важную поддержку Украины. Ведь на кону – не только судьба этой страны", - сказал госсекретарь США в опубликованном в субботу интервью The New York Times.

Блинкен повторил, что с точки зрения США, Киев самостоятельно должен будет решить, когда начинать переговоры по урегулированию украинского конфликта. При этом госсекретарь допустил, что после завершения кризиса Украина может получить гарантии безопасности как от НАТО, так и в иной форме.

"Украина должна будет получить возможности для того, чтобы сдерживать любые дальнейшие нападения. Она может получить такие возможности через НАТО: мы начали процесс движения Киева в сторону альянса. Также речь может пойти о двусторонних гарантиях (...) со стороны разных стран", - предположил он.

В Вашингтоне 20 января состоится инаугурация президента США Дональда Трампа. Как только она пройдет, нынешняя американская администрация прекратит работу.