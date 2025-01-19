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Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку намерен посетить сектор Газа

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Стив Уиткофф, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставителем по Ближнему Востоку, планирует посетить сектор Газа в рамках контроля над соглашением по заложникам и прекращению огня, сообщил телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.

Собеседники телеканала отметили, что спецпредставитель планирует "практически постоянно присутствовать в регионе в ближайшие недели и месяцы для устранения обострений на местах", поскольку команда Трампа расценивает соглашение как "хрупкое". По мнению Уиткоффа, оно "может быть разрушено в любой момент и процесс освобождения заложников будет остановлен".

Посещение сектора Газа позволит Уиткоффу "увидеть своими глазами динамику, на месте, а не верить на слово Израилю или палестинцам", говорится в публикации.

"Нужно быть в курсе событий и быть готовым устранить проблему, если она возникнет", - сказал один из источников NBC.

Он добавил: "Помните, есть много людей, радикалов, фанатиков, не только со стороны ХАМАС, но и с правого крыла израильской стороны, которые абсолютно заинтересованы в том, чтобы сорвать всю эту сделку".

Первая фаза соглашения должна вступить в силу в воскресенье утром. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль, в свою очередь, отпустит 1 тыс. 890 палестинских заключенных.

В случае успешной имплементации первого этапа предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил накануне, что, если второй и третий этапы соглашения с ХАМАС, условия которых будут обговорены позже, не будут реализованы, Израиль имеет право вернуться к военным действиям в секторе Газа.

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Хроника 07 октября 2023 года – 19 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Газа Трамп США
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