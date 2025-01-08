Блинкен заявил, что США при Трампе не забудут об интересах Украины

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что администрация избранного президента Дональда Трампа захочет для Украины заключения наиболее благоприятного соглашения с РФ.

"Я верю, что будущая администрация захочет того, чтобы они договорились о наиболее благоприятной сделке, и лучшая сделка - это та, которая включает в себя сдерживающий фактор, который не даст России повторить свои агрессивные действия", - заявил Блинкен в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Он добавил, что в США работают над тем, чтобы Украина в 2025 году действовала с позиции силы, будь то военные действия или переговоры.

Блинкен вновь подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена продолжит поддерживать Украину до окончания срока своей работы.