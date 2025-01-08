Поиск

Блинкен заявил, что США при Трампе не забудут об интересах Украины

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что администрация избранного президента Дональда Трампа захочет для Украины заключения наиболее благоприятного соглашения с РФ.

"Я верю, что будущая администрация захочет того, чтобы они договорились о наиболее благоприятной сделке, и лучшая сделка - это та, которая включает в себя сдерживающий фактор, который не даст России повторить свои агрессивные действия", - заявил Блинкен в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Он добавил, что в США работают над тем, чтобы Украина в 2025 году действовала с позиции силы, будь то военные действия или переговоры.

Блинкен вновь подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена продолжит поддерживать Украину до окончания срока своей работы.

США Энтони Блинкен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Несколько десятков тысяч потребителей остались без газа в Приднестровье

Власти Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой

Власти Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой

Еврокомиссия не увидела риска пандемии метапневмовируса в Европе

"КазМунайГаз" по приглашению "ЛУКОЙЛа" обсуждает детали покупки НПЗ в Болгарии

В Абхазии ужесточают график отключений электричества

Мировые центробанки в ноябре закупили 53,4 т золота

Мировые центробанки в ноябре закупили 53,4 т золота

Что случилось этой ночью: среда, 8 января

Глава МИД Панамы исключил обсуждение суверенитета Панамского канала

Глава МИД Панамы исключил обсуждение суверенитета Панамского канала

Контактная группа по Украине обсудит возможность непрерывной поставки оружия

Контактная группа по Украине обсудит возможность непрерывной поставки оружия

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для "защиты свободного мира"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе168 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5666 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2083 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });