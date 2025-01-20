Байден после инаугурации Трампа покинул Капитолийский холм на вертолете

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Экс-президент США Джо Байден покинул Капитолий по завершении церемонии приведения к присяге президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса.

До вертолета, на котором бывший президент вылетел с Капитолийского холма, чету Байденов сопроводили Трамп с супругой Меланией и вице-президент Джей Ди Вэнс с супругой. Перед посадкой в вертолет между Байденом и Трампом состоялась краткая беседа.

Перед отлетом бывший и нынешний президенты США с супругами провели фотосессию.

Бывшая вице-президент Камала Харрис с супругом покинула Капитолийский холм на автомобиле чуть ранее.