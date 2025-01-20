Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп принес присягу на церемонии в Вашингтоне, официально став 47-м президентом Соединенных Штатов.

Церемония прошла на Капитолийском холме в Вашингтоне.

До этого Джей Ди Вэнс принес присягу вице-президента США.

На инаугурации присутствовали избранный президент США Дональд Трамп, члены его семьи, родственники Вэнса, также уходящие с должностей президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис со своими супругами, экс-президент Билл Клинтон с супругой Хиллари, экс-президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама, главы IT-корпораций, члены Верховного суда США.

15 июля 2024 года Трамп заявил, что выбрал Вэнса кандидатом в вице-президенты. После президентских выборов 2024 году стал избранным вице-президентом США.