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Комитет Сената США утвердил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря

Комитет Сената США утвердил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря
Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио
Фото: AP/TASS

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Комитет Сената США по международным отношениям единогласно проголосовал за кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, сообщает телеканал CNN.

Как заявил председатель комитета Джеймс Риш, кандидатуру Рубио поддержали все 22 члена комитета.

Теперь Рубио должен утвердить Сенат в полном составе.

Марко Рубио родился в Майами, штат Флорида, 28 мая 1971 года в семье кубинских эмигрантов. В 1993 году Рубио закончил Флоридский университет, в котором изучал политические науки, а в 1996 получил степень кандидата юридических наук в университете Майами.

Во время учебы Рубио стажировался у члена палаты представителей США от Республиканской партии Илеаны Рос-Лейтинен. В 2000 году стал членом палаты представителей штата Флориды, где в 2002 году стал лидером республиканского большинства, а в 2005 году - спикером палаты. Он покинул палату представителей штата в 2008 году, затем занимался преподавательской деятельностью.

В 2011 году Рубио был избран в Сенат США.

В ходе слушаний в Сенате, на которых обсуждалась его кандидатура на пост госсекретаря США, Рубио заявил, что во внешней политике будет отстаивать национальные интересы и отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с другими странами, но с позиции силы. Рубио выступил за участие США в процессе урегулирования по Украине. Он также заявил, что стратегия США при президенте Дональда Трампе должна быть направлена на сохранение геополитического баланса с Китаем.

Марко Рубио Сенат США Дональд Трамп
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