Профильные комитеты Сената США одобрили кандидатуры Рэтклиффа на пост главы ЦРУ и Хегсета на пост министра обороны

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Комитеты Сената США по разведке и вооруженным силам одобрили кандидатуры Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ и Пита Хегсета на пост министра обороны соответственно, сообщили американские СМИ.

Кандидатуру Рэтклиффа поддержали 14 членов комитета, трое демократов выступили "против".

Рэтклифф будет утвержден в новой должности в ближайшие дни, если Сенат в полном составе проголосует за его кандидатуру.

Джон Рэтклифф родился в городке Маунт-роспект (штат Иллинойс), 20 октября 1965 года в семье учителей. До 2004 года был юристом частной практики, после этого работал в прокуратуре США по Восточному округу Техаса, в 2007 году был назначен временным прокурором округа. С 2004 по 2012 год занимал должность мэра небольшого городка Хит в Техасе. С 2015 по 2020 год был членом палаты представителей США, после чего до 2021 года был директором Национальной разведки.

В ходе слушаний в Сенате, на которых обсуждалась его кандидатура на пост директора ЦРУ, Рэтклифф заявил, что считает важным противостоять угрозе со стороны Пекина. Он отметил, что США сталкиваются с самой сложной обстановкой в сфере национальной безопасности в истории. Также Рэтклифф сообщил, что доверяет Трампу по вопросам, касающимся Украины и России.

За кандидатуру Хегсета проголосовали 14 республиканцев комитета по вооруженным силам, а все 13 демократов - "против" него.

Голосование Сената в полном составе по Хегсету состоится не раньше четверга.

Пит Хегсет родился в 1980 году в штате Миннесота, окончил Принстонский университет, а также Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди.

Хегсет ветеран армии США, служил в Ираке и Афганистане. Безуспешно баллотировался в сенат от штата Миннесота в 2012 году, затем стал ведущим на телеканале Fox News.

Отвечая на вопросы сенаторов, Хегсет выразил опасения в связи с исходящими от КНР угрозами в отношении Тайваня, отметив, что вторжение коммунистической партии Китая на Тайвань является возможным сценарием.

Кандидат на пост главы Пентагона считает, что США следует вести с другими странами переговоры по контролю над вооружениями, а если это окажется невозможным - работать над модернизацией ядерного арсенала.