Поиск

Марко Рубио считает Кубу страной-спонсором терроризма

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Куба, вопреки утверждениям уходящей администрации США, является страной-спонсором терроризма, заявил в среду кандидат на пост главы Госдепа Марко Рубио.

"Да, в этом нет сомнений", - сказал он на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о том, считает ли он Кубу спонсором терроризма.

Рубио добавил, что пересмотр позиции уходящей администрации США по данному вопросу - прерогатива следующего президента страны Дональда Трампа. При этом он предупредил, что "все решения, принимаемые в последние дни нынешней администрацией, в дальнейшем могут быть отменены".

Во вторник президент США Джо Байден принял решение на время исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма.

"Я пришел к выводу, что (...) приостановка на шесть месяцев (решения о включении Кубы в этот список - ИФ) соответствует интересам США и ускорит переход Кубы к демократии", - говорится в уведомлении, отправленном Байденом в американский Конгресс.

При этом Associated Press отмечало со ссылкой на источники, что на такой шаг Белый дом пошел в рамках достигнутого при посредничестве Ватикана соглашения с Гаваной. Кубинская сторона, в свою очередь, согласилась 20 января, в последний день пребывания Байдена у власти, освободить несколько десятков политзаключенных.

Агентство подчеркивало, что решение Байдена позволит снять с Кубы ряд действовавших против ее экономики ограничений.

При этом Associated Press предупреждало, что принимаемые Байденом меры в отношении Кубы, скорее всего, будут недолговечны: с большой долей вероятности следующий президент США Дональд Трамп быстро их отменит.

Как Трамп, так и Рубио в прошлом неоднократно выступали за жесткие меры против Гаваны.

Байден Дональд Трамп Марко Рубио Конгресс США Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден подтвердил, что ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

Кандидат на пост госсекретаря допустил отмену санкций против РФ в рамках украинского урегулирования

Что произошло за день: среда, 15 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил о договоренности между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников

Трамп заявил о договоренности между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников

Кишинев намерен установить полный контроль над "Молдовагазом", 50% которого принадлежит "Газпрому"

Кишинев намерен установить полный контроль над "Молдовагазом", 50% которого принадлежит "Газпрому"

Железногорский ГХК "Росатома" подпал под санкции США

Авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Сочи и Минводы

ОПЕК+ в декабре снизил добычу нефти на 70 тыс. б/с и был на 285 тыс. б/с ниже плана

Власти США подали в суд на Capital One за обман потребителей более чем на $2 млрд

Глава Приднестровья заявил о договоренности с РФ по возобновлению поставок газа

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2100 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе240 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5702 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });