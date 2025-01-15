Марко Рубио считает Кубу страной-спонсором терроризма

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Куба, вопреки утверждениям уходящей администрации США, является страной-спонсором терроризма, заявил в среду кандидат на пост главы Госдепа Марко Рубио.

"Да, в этом нет сомнений", - сказал он на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о том, считает ли он Кубу спонсором терроризма.

Рубио добавил, что пересмотр позиции уходящей администрации США по данному вопросу - прерогатива следующего президента страны Дональда Трампа. При этом он предупредил, что "все решения, принимаемые в последние дни нынешней администрацией, в дальнейшем могут быть отменены".

Во вторник президент США Джо Байден принял решение на время исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма.

"Я пришел к выводу, что (...) приостановка на шесть месяцев (решения о включении Кубы в этот список - ИФ) соответствует интересам США и ускорит переход Кубы к демократии", - говорится в уведомлении, отправленном Байденом в американский Конгресс.

При этом Associated Press отмечало со ссылкой на источники, что на такой шаг Белый дом пошел в рамках достигнутого при посредничестве Ватикана соглашения с Гаваной. Кубинская сторона, в свою очередь, согласилась 20 января, в последний день пребывания Байдена у власти, освободить несколько десятков политзаключенных.

Агентство подчеркивало, что решение Байдена позволит снять с Кубы ряд действовавших против ее экономики ограничений.

При этом Associated Press предупреждало, что принимаемые Байденом меры в отношении Кубы, скорее всего, будут недолговечны: с большой долей вероятности следующий президент США Дональд Трамп быстро их отменит.

Как Трамп, так и Рубио в прошлом неоднократно выступали за жесткие меры против Гаваны.